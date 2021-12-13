"У него другой стояк!" откровения Галкина о близости с Киркоровым

Все знают, что Алла Пугачева живет с пятым мужем в замке в деревне Грязь Одинцовского района Подмосковья. Помнят и про ее дом на Истре, который был подарен первому внуку Никите Преснякову. Не забывают и про квартиру на 1-й Тверской-Ямской, дом 7, где артистка жила с 1980 по 1994 годы. В последней теперь обитает ее старшая дочь Кристина Орбакайте. Но есть у Примадоднны и еще одна шикарная квартира, о которой мало кто в курсе. О ней поведал Максим Галкин.

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