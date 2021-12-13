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Шоу-бизнес
"У него другой стояк!" откровения Галкина о близости с Киркоровым

"У него другой стояк!" откровения Галкина о близости с Киркоровым

Все знают, что Алла Пугачева живет с пятым мужем в замке в деревне Грязь Одинцовского района Подмосковья. Помнят и про ее дом на Истре, который был подарен первому внуку Никите Преснякову. Не забывают и про квартиру на 1-й Тверской-Ямской, дом 7, где артистка жила с 1980 по 1994 годы. В последней теперь обитает ее старшая дочь Кристина Орбакайте. Но есть у Примадоднны и еще одна шикарная квартира, о которой мало кто в курсе. О ней поведал Максим Галкин.
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Пятикомнатную квартиру площадью 500 кв. м в элитном доме в Филипповском переулке Пугачевой подарил бывший теперь зять Руслан Байсаров еще в начале 2000-х. Певица захотела пентхаус на 7-м этаже с видом на храм Христа Спасителя и по соседству с храмом Апостола Филиппа. Довольно символично, если учесть, что до 2005 года она была замужем за Филиппом Киркоровым.

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Максим Александрович Галкин Юморист

Правда, как тогда писали, купил ее Байсаров якобы не по рыночной стоимости, а в пять раз дешевле – за минимальную цену по стоимости БТИ. Помогла дружба с тогдашним столичным головой Юрием Лужковым.

Хотя были и другие варианты, но требовательная певица их отвергла. "Лужков предлагал Алле разные адреса для покупки квартиры, – рассказал Максим Галкин. – И каждый раз она отказывалась из-за названия. Вначале ее предложили квартиру в Последнем переулке. Алла возмутилась: "Как вы это себе представляете?! Я уже воображаю эти заголовки газет: "Этот переулок стал для нее Последним!" "Или еще хуже: "Свои последние годы она провела в Последнем переулке". Отказалась. Потом Лужков предлагал ей Безбожный переулок. Снова Алле не понравилось. "Я иногда людей на Пасху приглашаю и как скажу им: "Заходите ко мне на Пасху в Безбожный переулок?" Опять отказ. От Второго Зачатьевского она тоже открестилась, на понимая, почему он Второй".

В итоге выбор пал на Филипповский переулок, что за Музеем изобразительных искусств имени Пушкина.

"Филипп Киркоров, как только мы там поселились, тут же купил квартиру в этом доме, – продолжает Галкин. – Он представил, видимо, как через сто лет в Филипповский переулок возбужденные пионеры будут нести цветы к табличке, что тут жил Киркоров".

"Слава богу, у него другой стояк, – пояснил Максим. – В коммунальном смысле. Лифт, мусоропровод – все другое, чем у нас".

"Там же, на Филипповском, прямо над нами, одно время жила Ксения Собчак, – рассказал на концерте в Кремле муж Пугачевой. – Это был еще добогомоловский и даже довиторгановский период. У нее был богатый бойфренд и они снимали эту квартиру. Я сообщил про это Алле и думал, что она забыла. Но проходит дней пять , мы сидим, смотим телевизор. Вдруг слышим, как что-то сверху с грохотом упало и покатилось. "У Собчак кольцо упало", – невозмутимо сказала мне Алла".

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 декабря 2021, 08:25 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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Гость922540
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Какая гадость, эта ваша ...законсервированная..
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