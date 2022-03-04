"Мне надоело": оплеванная жена сорвалась после расставания с Газмановым

Марина Газманова заявила, что является настоящей русской женщиной, лишь на первый взгляд хрупкой и ранимой. Она отметила, что родина и семья – для нее самое важное в жизни. Также женщина пожаловалась на травлю.
"Мне надоело, что оскорбляют и преследуют мою семью, моих друзей, близких мне людей. За своих родных я буду стоять горой, я буду надежным тылом мужу, соглашаюсь с ним или нет, за сына и дочь, чтобы уберечь от нападок и лжи, пойду на многое. Так поступит каждая женщина России", – заявила супруга певца.
Ранее стало известно, что Олег Газманов на время расстался с супругой. Дело в том, что артист отправился на очередной концерт в Мурманск. Марина же уехала из Петербурга в Москву, поскольку дома у нее за время отсутствия накопились дела.