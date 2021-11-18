Дочерей Табакова, Газманова и Турецкого разнесли в пух и прах

На днях прошел долгожданный бал Tatler. Стилист Кристина Швец прокомментировала образы дочерей Олега Табакова, Олега Газманова и Михаила Турецкого.



Торжество, проходящее в историческом особняке на Воздвиженке, ознаменовало десятый юбилейный Бал дебютанток Tatler. Мы попросили коуч-стилиста Кристину Швец дать оценку внешнему виду детей знаменитых артистов Марии Табаковой, Марианне Газмановой и Эммануэль Турецкой. Эксперт остался не довольным от увиденного, он буквально разнес чад режиссера и певцов в пух и прах.

Мария Табакова



Платье пошито из достаточно плотной ткани насыщенного красного цвета, без вырезов и разрезов, из-за этого лежит тяжелым полотном, прибавляя юной девушке возраста. Помимо этого, образ не сумел подчеркнуть и внешность Марии, отводя все внимание к своей яркости, за которой ее не видно.

Марианна Газманова



Данный образ похож на типичное платье принцессы, которое, по моему мнению, уже не является актуальным. Почему бы не сделать выбор в пользу более интересных, выигрышных моделей, способных подчеркнуть фигуру? Этот силуэт, наоборот, ее расширяет, скрывая все прелести и не добавляет образу шика. Стоит отметить, что цветовая палитра под внешность девушки подобрана идеально.

Эммануэль Турецкая



Эммануэль сделала выбор в пользу очень любопытного образа. Корсетная основа, кейп и шлейф... Смущает лишь легкое ощущение того, что оно для нее очень взрослое и сидит не совсем так, как планировалось, незначительно увеличивая зону живота и добавляя лишние объемы там, где это совсем не нужно.

Несмотря на критику в сторону молодых девушек, Кристина Швец все же нашла наряд, который пришелся ей по душе. Обладательницей этого платья стала известная актриса.

Марина Ермошкина

Образ Марины очень лаконичный, бросается в глаза внушительный шлейф у платья, изящный разрез, подчеркивающий длинные и стройные ноги девушки и эффектную зона декольте. Нет лишних деталей, все вместе смотрится изящно и аристократично.

Напомним, что в торжественном мероприятии приняло участие огромное количество звезд российского шоу-бизнеса. Киркоров, Рудковская, Барановская, Гагарина, Ивлеева, Кафельникова и многие другие появилась перед вспышками фотокамер. Почти все артисты посетили бал вместе со своими наследниками. Тогда образ дочери Стриженовой тоже не понравился многим.