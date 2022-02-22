"Расстались с Олегом": сбежавшая жена Газманова сделала откровенное признание

Музыкант, несмотря на плотный рабочий график, не забывает уделять время любимой супруге. На днях они вместе приехали в Петербург, где Олег Михайлович давал свой концерт. Пара проводила очень много времени вместе, Марина делилась снимками и видео их полных развлечений дней в Северной столице.
Возлюбленный казались счастливыми, однако счастье продлилось недолго. На своей странице в "Инстаграме" супруга музыканта решила сделать откровенное признание. Как оказалось, Марине и Олегу пришлось разъехаться: певец отправился в Мурманск давать очередной концерт, а его супруга сбежала из Петербурга в Москву, ведь дома у нее за время отсутствия накопились дела.
"Опять расстались с Олегом", – написала на своей странице жена певца, добавив, что всегда тяжело переживает разлуку с любимым.
Газманова опубликовала трогательный снимок с супругом и процитировала строчки из его песни "Забирай", которые как раз повествуют о том, как непросто расставаться с любимыми. Поклонники, конечно, не смогли пройти мимо такого откровения жены кумира и принялись буквально завалить ее комплиментами. Многие отметили, как супруги гармонично смотрятся друг с другом, а также поделились, какие чувства испытывают, расставаясь со своими любимыми.