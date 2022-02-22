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Шоу-бизнес
"Расстались с Олегом": сбежавшая жена Газманова сделала откровенное признание

"Расстались с Олегом": сбежавшая жена Газманова сделала откровенное признание

Олег Газманов с супругой Мариной счастливы вместе много лет, однако в паре настал момент, когда им пришлось расстаться.
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Музыкант, несмотря на плотный рабочий график, не забывает уделять время любимой супруге. На днях они вместе приехали в Петербург, где Олег Михайлович давал свой концерт. Пара проводила очень много времени вместе, Марина делилась снимками и видео их полных развлечений дней в Северной столице.

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 Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

Возлюбленный казались счастливыми, однако счастье продлилось недолго. На своей странице в "Инстаграме" супруга музыканта решила сделать откровенное признание. Как оказалось, Марине и Олегу пришлось разъехаться: певец отправился в Мурманск давать очередной концерт, а его супруга сбежала из Петербурга в Москву, ведь дома у нее за время отсутствия накопились дела.

"Опять расстались с Олегом", – написала на своей странице жена певца, добавив, что всегда тяжело переживает разлуку с любимым.

Газманова опубликовала трогательный снимок с супругом и процитировала строчки из его песни "Забирай", которые как раз повествуют о том, как непросто расставаться с любимыми. Поклонники, конечно, не смогли пройти мимо такого откровения жены кумира и принялись буквально завалить ее комплиментами. Многие отметили, как супруги гармонично смотрятся друг с другом, а также поделились, какие чувства испытывают, расставаясь со своими любимыми.

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Публикация от Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova)

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
22 февраля 2022, 08:36 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Газманов и Арзамасова показали чувства на красной дорожке

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