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Шоу-бизнес
Измены Ростоцкого, последствия страшной аварии и крест на личной жизни: что стало с актрисой Яковлевой

Измены Ростоцкого, последствия страшной аварии и крест на личной жизни: что стало с актрисой Яковлевой

Марина Яковлева полюбилась зрителям, сыграв Жар-птицу в картине "После дождичка, в четверг". Если карьера актрисы складывалась удачно, то в личной жизни ее сопровождали неудачи. Яковлева дважды связывала себя узами брака, но оба раза разочаровалась настолько, что решила больше не заводить никаких романов.
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Будущая артистка появилась на свет в 1959 году и выросла в городе Зима под Иркутском. К 16 годам Яковлева поняла, что хочет связать жизнь с актерской профессией, и с трудом уговорила мать отпустить ее учиться в Москву. Поступив в ГИТИС с первой попытки, Марина с головой погрузилась в творческий мир.

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В отличие от многих других студенток, повыскакивавших замуж уже на первых курсах, увлеченная учебой и работой Яковлева не спешила подпускать к себе ухажеров. Андрей Ростоцкий был наслышан о начинающей артистке, которая ловко отваживала от себя нахальных кавалеров, но познакомился с ней только в 1979 году. Актеры встретились на съемках фильма "Эскадрон гусар летучих" и не захотели расставаться.

Вскоре после начала романа Ростоцкий сделал возлюбленной предложение, а в 1980 году они поженились. Если сначала Яковлева искренне верила, что нашла свою светлую и чистую любовь, то потом ее мечты разбились о жестокую реальность. По популярному и привлекательному Андрею Ростоцкому сходили с ума многие женщины, а он даже не пытался скрыть свои измены от жены. Два года кинозвезда закрывала глаза на разгульный образ жизни супруга, но в 1982 году брак окончательно распался.

Развод с мужем стал для Марины Яковлевой ударом. Долгое время она и не думала заводить новые отношения, но все изменилось после встречи с коллегой Валерием Сторожиком. Возлюбленные поженились, в 1987 году у них родился сын Федор, а еще через два года на свет появился Иван. Яковлева уже считалась популярной артисткой, поэтому стала главным добытчиком в семье. Трудясь в театре, Сторожик зарабатывал в разы меньше жены и не мог смириться с ее успехом. Но финансовый вопрос, как оказалось, стал только вершиной айсберга.

Как и в первом браке, актриса столкнулась с изменами мужа и ушла от него через пять лет. После развода супруг перестал общаться с детьми и финансово помогать семье. Чтобы прокормить сыновей, артистка была вынуждена подрабатывать Снегурочкой на утренниках. А в 2002 году у Марины началась целая череда трагедий и неприятностей.

Ночью 6 мая она проснулась от телефонного звонка и узнала, что ее первый муж Андрей Ростоцкий насмерть сорвался со скалы на съемках фильма. А вскоре после этого Яковлева попала в ДТП во Владикавказе, получив переломы тазовых костей. Долгое время артистка была прикована к постели, а потом буквально заново училась ходить, превозмогая боль. К счастью, знаменитость смогла восстановиться и вернуться к обычной жизни.

Сейчас Марине Яковлевой 62 года. Два неудачных брака стали для кинозвезды большим разочарованием – с тех пор она так и не вышла замуж. После разводов у Марины были новые романы, но на серьезные отношения она не решилась. Поклонников у артистки по-прежнему предостаточно, но она говорит, что не хочет снова сталкиваться с болью и предательством.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 4 марта 2022, 11:45 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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