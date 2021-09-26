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Шоу-бизнес
Яковлева рассказала о романе с Джигарханяном: Устала отгонять влюбленных женщин

Яковлева рассказала о романе с Джигарханяном: Устала отгонять влюбленных женщин

Марина Яковлева поделилась историями из своей молодости, когда она была начинающей актрисой.
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По словам звезды сериала "Старушки в бегах", Армен Джигарханян был один из ее самых выдающихся партнеров по сцене. Его мужская харизма завораживала женщин всех возрастов и непрестанно покоряла зрителей. Яковлева была восхищена талантом артиста, даже ездила с ним на гастроли в США, отказавшись от съемок в новом сериале.

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По словам Марины Яковлевой, женщины всегда "вешались" на Армена Борисовича. она даже предположила, что его жена Татьяна остаталь в Штатах, так как "устала отгонять от него влюбленных женщин". Однако для Яковлевой любые романтические отношения с ним были табу. "Я сама о романе с этим гением никогда не могла и помыслить", – призналась артистка. Хотя, по ее словам, Джигарханян всегда смотрел на нее с интересом, как и "многие народные".

Яковлева предпочла остаться друзьями с Арменом Джигарханяном, она впитывала его актерские уроки и профессиональные советы. Артистка рассказала, что именно он научил ее получать удовольствие от жизни.

Ранее в эфире программы "Судьба человека" Марина Яковлева рассказывала о потере близких. В возрасте 45-лет скоропостижно скончался ее первый муж, он сорвался со скалы. Это известие потрясло артистку, так как они сильно любили друг друга, когда были вместе. Не менее сильно Яковлеву потрясла смерть Веры Глаголевой. Они много работали вместе, были довольно близки. Когда Глаголева умерла от онкологии в 61 год, Яковлева переживала уже вторую серьезную потерю.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
26 сентября 2021, 15:10 Источник: 7 Дней ✓ Надежный источник
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