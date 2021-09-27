Проигнорировавшая предупреждения об опасности Яковлева горько поплатилась

В свежем интервью Марина Яковлева рассказала о страшной аварии.

Актриса Марина Яковлева никогда не была суеверной. Знаменитость не верила в знаки судьбы и не прислушивалась к интуиции, за что горько поплатилась.

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В 2002 году Яковлева попала в жуткую автокатастрофу во Владикавказе. Из аэропорта Марину Яковлеву и ее коллегу Гошу Куценко забрали на "Волге", чтобы отвезти на место проведения кинофестиваля. По дороге знаменитости попали в ДТП.

Позднее в местной больнице доктора диагностировали у Марины перелом таза. Коллега артистки, Гоша Куцено, оказался более везучим – он отделался большим синяком.

Куценко, по словам Яковлевой, очень помогал ей после аварии. Гоша навещал Марину в клинике Владикавказа, затем тащил ее на носилках в грузовой отсек самолета, чтобы отправить в Москву. Из-за полученных травм актриса могла только лежать.

По словам Марины Яковлевой, до поездки во Владикавказ она получала предупреждение об опасности от Вселенной, но проигнорировала их. Незадолго до вылета заболел сын актрисы, затем расхворалась ее мать. Яковлева собиралась сдать билеты, но организаторы фестиваля уговорили ее не делать этого.

Затем, когда артистка дожидалась своего рейса в аэропорту, ей резко стало плохо. Знаменитость трясло. Она не хотела садиться в самолет. В зале ожидания Марина Яковлева встретила Гошу Куценко. Артисты не были знакомы лично. Между тем Гоша сразу понял, что Марина не в себе. Куценко угостил Яковлеву коньяком и ей стало лучше.