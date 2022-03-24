"Тюкнули молоточком": Изувеченная Самбурская раскрыла подробности своего избиения

У актрисы довольно непростой характер: она не стесняется резко ответить кому-то, часто оказывается в центре скандала и то и дело ругается с коллегами по цеху. Неудивительно, что у нее немало хейтеров.
Но есть и те, кто за нее искренне переживает – ее поклонники, конечно. Накануне Самбурская решила пообщаться с ними, устроив в соцсетях рубрику "Вопрос/Ответ". Один из подписчиков поинтересовался у теледивы о ее самочувствии, потому что на днях якобы где-то всплыла новость о нападении на нее. "Надеюсь, это неправда", – отметил взволнованный поклонник. Звезда российских сериалов ответила в свойственной ей манере: с сарказмом.
"Да, это чистая правда! Представляете, вчера на меня налетели маленькие гномики и вот сюда, по лбу тюкнули меня молоточком!" – рассказала актриса с иронией в голосе.
При этом Настасья пальцем указала на якобы место удара на лбу, где у нее видна какая-то небольшая рана. Актриса и правда изувечена, но, скорее, естественным путем, ведь след на коже больше похож на вскочивший прыщик. Понятно, что теледиву никто не избивал, и она просто отшутилась.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о тяжелом психическом заболевании Самбурской. Звезде российского кинематографа даже пришлось прибегнуть к помощи специалистов, потому что сама она в борьбе оказалась бессильной и даже начала страдать от панических атак.