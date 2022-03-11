"Критический момент": Тяжелое психическое заболевание застало ослабевшую Самбурскую врасплох

Артистка дважды переболела коронавирусом, который дал осложнения. Оба раза последствия коснулись психики и нервной системы. После первой болезни у ослабевшей Настасьи началось тревожное расстройство. Звезда не смогла вовремя заметить психическое заболевание, из-за чего оно сильно прогрессировало.
"Довела ситуацию до критического момента, пришлось приводить себя в адекватное состояние мотоциклом, спортом, неврологом и психологом", – поделилась Самбурская.
Однако на этом трудности не закончились. Настасья заболела коронавирусом во второй раз спустя год. И психическое заболевание снова застало ее врасплох, как только вирус отступил. На этот раз состояние усугубили панические атаки. Теперь Самбурская не стала затягивать и обратилась к специалисту сразу, как только начались проблемы.
Настасья Самбурская советует поклонникам не поддаваться панике и заниматься своим психическим здоровьем, так как в сложной мировой ситуации очень несложно довести себя до ментальных проблем. Артистка занимается спортом и йогой, а также делает дыхательные практики. По ее мнению, такой набор идеально спасает от стресса и тревожности, которых так много вокруг.