Вывалившая грудь Самбурская объявила о начале заработка натурой: Каждый крутится как может

Обострение конфликта на Украине неизбежно приведет к кризису, который коснется каждого. Многие сейчас пытаются освоить новые профессии, чтобы не остаться без куска хлеба в трудные времена.
Звезды шоу-бизнеса массово лишаются рекламных контрактов из-за блокировки "Инстаграм"*, переходят в "Телеграм" и "Вконтакте", но пока они наработают аудиторию, денег будет потеряно уже очень много. Российская актриса Анастасия Самбурская решила не терять время и делать то, что умеет.
Она рассказала о регистрации на сайте "Onlyfans", который специализируется на эротическом контенте. На такой отчаянный шаг ее подтолкнула ситуация в мире.
"В кризис каждый вертится, как может", – написала Самбурская в разделе "Сторис"*.
Также актриса прикрепила ссылку на свой аккаунт, призывая подписываться на нее. На фото Самбурская предстала в красном обтягивающем платье, которое пикантно подчеркнуло ее пышную грудь.
Правда ли Самбурская решилась на такой отчаянный шаг, или это временные меры, покажет время. Но очевидно, что у некоторых звезд жизненная ситуация просто критическая.
"Инстаграм"* – заблокированная в России соцсеть по решению Роскомнадзора.