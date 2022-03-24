"Компот из дешевых понтов": Экс-мужу Бородиной врезали по больному

Недавно бизнесмен наглядно продемонстрировал это своим подписчикам. Когда один из пользователей посоветовал Курбану Омарову устроиться на работу, тот высокомерно заявил, что одно запасное колесо в его машине стоит больше, чем вся жизнь горе-советчика.
Столь заносчивое поведение бывшего мужа Ксении Бородиной возмутило блогершу-правдорубку Лену Миро, и она решила научить мужчину жить.
"Учить буду, раз у самого в башке – компот из дешевых понтов," – заявила Миро.
Журналистка назвала неуместным сравнение человеческой жизни с запасным колесом. По словам Миро, такое отношение к людям даже трудно назвать отсутствием чуткости, скорее это – "откровенная тупость".
Не постеснялась возмущенная Миро и врезать Омарову по больному. На своей странице в LiveJournal блогерша сравнила предпринимателя с "барыгой" конца 90-х, который затормозился в своем развитии.
"Ты так и остался "пацанчиком на побегушках" у обменника?" – обратилась к Омарову блогерша.
Не оставила без внимания острая на язык Лена Миро и бизнес, который ведет экс-супруг Ксении Бородиной. Журналистка призвала мужчину откровенно рассказать, чем именно он занимается и на какие деньги приобрел то самое колесо, которое теперь смеет сравнивать с человеческой жизнью.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Курбан Омаров больно уколол уехавшую из России Ксению Собчак.