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Шоу-бизнес
"Компот из дешевых понтов": Экс-мужу Бородиной врезали по больному

"Компот из дешевых понтов": Экс-мужу Бородиной врезали по больному

Экс-супруг Ксении Бородиной – Курбан Омаров не любит непрошеных советов.
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Недавно бизнесмен наглядно продемонстрировал это своим подписчикам. Когда один из пользователей посоветовал Курбану Омарову устроиться на работу, тот высокомерно заявил, что одно запасное колесо в его машине стоит больше, чем вся жизнь горе-советчика.

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Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Столь заносчивое поведение бывшего мужа Ксении Бородиной возмутило блогершу-правдорубку Лену Миро, и она решила научить мужчину жить.

"Учить буду, раз у самого в башке – компот из дешевых понтов," – заявила Миро.

Журналистка назвала неуместным сравнение человеческой жизни с запасным колесом. По словам Миро, такое отношение к людям даже трудно назвать отсутствием чуткости, скорее это – "откровенная тупость".

Не постеснялась возмущенная Миро и врезать Омарову по больному. На своей странице в LiveJournal блогерша сравнила предпринимателя с "барыгой" конца 90-х, который затормозился в своем развитии.

"Ты так и остался "пацанчиком на побегушках" у обменника?" – обратилась к Омарову блогерша.

Не оставила без внимания острая на язык Лена Миро и бизнес, который ведет экс-супруг Ксении Бородиной. Журналистка призвала мужчину откровенно рассказать, чем именно он занимается и на какие деньги приобрел то самое колесо, которое теперь смеет сравнивать с человеческой жизнью.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Курбан Омаров больно уколол уехавшую из России Ксению Собчак.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 марта 2022, 08:44 Источник: LiveJournal ✓ Надежный источник
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