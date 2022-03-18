Экс-муж Бородиной унизил новую "Мисс мира": Фейс-апп забыли сделать

Бывший муж российской ведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров общается с поклонниками в "Телеграм". На днях он высказался по поводу новой "Мисс мира", которой стала 22-летняя Каролина Белявска из Польши.
Бывший муж Бородиной Курбан Омаров усомнился в красоте новой победительницы международного конкурса и намекнул, что ей не помешал бы "тюнинг".
"Это новая Мисс Мира? Они ей face app забыли сделать? 22 года?" – написал Омаров. (орфография сохранена – прим. ред.).
Многие поклонники посчитали унизительным такое обращение к победительнице конкурса. К тому же, Белявска довольно хороша собой.
На втором и третьем местах международного конкурса красоты "Мисс мира — 2021" оказались представительницы США Шри Сейни и Оливия Ясе из Кот-д’Ивуара. Каролина Белявска получила корону из рук победительницы конкурса "Мисс мира — 2019" Тони-Энн Сингх из Ямайки.
Церемония награждения "Мисс мира – 2021" состоялась в пуэрториканском городе Сан-Хуан, причем лишь со второй попытки. Она планировалась в декабре 2021 года, но из-за эпидемии планы пришлось переиграть. За считаные часы до финала у 23 участниц и 15 сотрудников конкурса нашли ковид. Церемонию награждения пришлось переносить аж на три месяца.