"Пустота!": известный блогер размазал зазнавшуюся Бузову

"Во всех СМИ и соцсетях только и слышно: "Звезда и теледива Ольга Бузова...". Конечно же, это громко сказано", – высказался о знаменитости собеседник "Дни.ру". Он отметил, что Ольга Бузова – это, прежде всего, участница шоу "Дом-2", которая впоследствии зацепилась за телевидение, став ведущей телепроекта.

При этом блогер согласен с тем, что скандальный реалити-проект и стал ее отправной точкой в мир ТВ и шоу-бизнеса. По мнению Андрея Киселева, вся слава и популярность Ольги Бузовой в сфере шоу-бизнеса – это всего лишь грамотная раскрутка ее "подружкой" пиар-менеджером.

Он убежден, что это точно не какие-то скрытые таланты Бузовой. "Может быть, я грубо скажу, но основной талант Ольги – это умение всегда быть в центре внимания, пробовать себя везде, где только можно. Да, она целеустремленная и, наверное, это хорошо!", – отметил блогер.

При этом он добавил, что не надо забывать о том, что все мы обычные люди, и что слава и популярность не вечны. Ведь, по его словам, в погоне за популярностью, как правило, люди теряют любимых и близких, а потом наступает такой момент, как в поговорке: "Потерял Луну, считая звезды".

Андрей Киселев задался вопросом: "Что останется у Ольги Бузовой без соцсетей?". "Да ничего... Пустота!", – уверен блогер. Он считает, что слава и мнимая звездность зачастую меняет людей, причём, не в лучшую сторону. "Даже если она захочет что-то поменять в личной жизни, это вряд ли получится... Просто хочется пожелать ей спуститься немного на землю", – заключил Андрей Киселев.