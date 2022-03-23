"Все заново": c треском провалившаяся Бузова бежит прочь из Москвы

Поющая ведущая Ольга Бузова еще недавно билась в истерике из-за блокировки "Инстаграм"* (по решению Роскомнадзора площадку заблокировали на территории России). Но долго унывать Бузова не привыкла. Теперь звезда активно развивает другие соцсети, в частности "Телеграм". Там она рассказывает фанатам о своих планах и о том, как проводит день. Сейчас у Бузовой в "Телеграм" уже более 800 тысяч подписчиков. Это конечно не многомиллионная аудитория, как раньше, но хоть что-то.
Для того, чтобы заманить подписчиков на новую площадку, Ольга Бузова как и многие другие звезды бросилась разыгрывать ценные вещи. Бузова разыгрывала телевизор, а блогер Анастасия Ивлеева раздавала деньги новым прибывшим. Их коллега Ксения Бородина посчитала такую тактику провалом, ведь полноценную аудиторию эти звезды так и не смогли восстановить.
Сегодня Бузова рассказала о том, что после интенсивной тренировки она сильно выдохлась. Поэтому впредь пообещала себе заниматься активнее, чтобы не терять тонуса мышц.
"Толко я немного пропускаю, расслабляюсь, сразу все заново, уходят тонус и мышцы куда-то. Поэтому буду по возможности всегда заниматься, если у меня будет время", – рассказала Ольга Бузова.
Также Бузова рассказала, что намерена временно уехать. Куда именно, она не рассказала, оставив интригу.