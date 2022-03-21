Как у бабушки растянуто: Бузова рассказала о разрыве многострадального места

Поющая телеведущая Ольга Бузова пострадала из-за слишком тяжелых аксессуаров. Массивные сережки изуродовали мочку уха звезды.
"Я очень растянула ушко, как у наших бабушек", – поделилась Ольга с поклонниками.
Вокалистке пришлось даже обратиться за медицинской помощью. Хирург зашил Бузовой разорванную мочку.
Когда нежная часть тела восстановилась, Ольга вновь решилась на эксперимент. Бузова опять проколола многострадальное ухо. Теперь знаменитость призывает поклонниц "беречь свои дырочки".
Первые сережки у Ольги Бузовой появились еще в детстве. Вокалистка с улыбкой вспоминает время, когда еще ребенком ходила с мамой прокалывать ушки.
Отметим, Ольга Бузова в последнее время очень откровенна с публикой. Недавно, например, поющая телеведущая поведала, что все еще не забыла экс-возлюбленного, блогера Давида Манукяна. Вокалистка часто думает о бывшем избраннике. Бузова очень любила Манукяна, но так и не стала счастливой рядом с ним. По словам Ольги, Давид поднимал на нее руку и изменял.
А накануне у Ольги Бузовой пропал микроблог, за которым следили миллионы подписчиков. Между тем светские сплетники считают, что артистка сама удалила аккаунт в попытке переманить аудиторию в свой новый телеграм-канал.