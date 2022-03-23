Измученная возлюбленная пропавшего Виторгана потеряла покой

В последнее время многие знаменитости потеряли связь со своими поклонниками. Артисты перестали делать публикации в социальных сетях и делиться свежими фотографиями, вероятно, считая это неуместным в нынешнее время. Те, кто хочет общаться с фанатами 24 на 7, зарегистрировались в "Телеграм".
Например, так поступила актриса Нино Нинидзе – возлюбленная Максима Виторгана. 23 марта она поделилась с подписчиками новым селфи, сделанным на заднем сиденье автомобиля. Актриса запечатлела себя без макияжа, в зеленом пальто, которое идеально подходит к ее глазам. Правда, выглядит девушка слегка измученно.
Свой грустный взгляд Нинидзе объяснила недосыпом. Кроме того, у артистки лопнула губа и появились прыщи. Все это говорит о том, что избранница Виторгана потеряла покой. Интернет-пользователи поддержали уставшую Нино, сделав ей комплименты. "Вы отлично выглядите", – написала одна из поклонниц актрисы.
Кстати, недавно народ заметил, что Максим Виторган ограничил доступ к своему аккаунту в популярной социальной сети. О таинственном исчезновении актера пишет "Экспресс-газета". Однако ранее "Дни.ру" сообщали, что артист проводит время в Латвии, где живут его родственники.