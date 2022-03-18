Уже обживаются: Виторган в Европе отправил маленьких дочек в синагогу

Звезда сериалов "Склифосовский", "По ту сторону смерти" и других Эммануил Виторган с семьей в Европе. В Латвию актер, его жена Ирина Млодик и маленькие дочери улетели в конце февраля. В Юрмале живут родственники супруги Виторгана.
Сейчас авиасообщение между Россией и европейскими государствами остановлено. Эммануил Гедеонович и его близкие не могут вернуться в Москву. Из-за этого 82-летний Виторган и 60-летняя Млодик пропустили несколько важных событий в сфере кино. Чета не смогла попасть на вручение премии "Фигаро" и пропустила юбилей актера Аристарха Ливанова.
Не исключено, что отпуск Эммануила Виторгана в Юрмале затянется. Судя по соцсетям, застрявший в Латвии актер и его близкие уже обживаются за границей. Семейство теперь посещает местную синагогу.
Эммануил Виторган в личном микроблоге опубликовал фото дочек – Этель и Клары. Малышки запечатлены во время службы.
Напомним, старшая дочь артиста Этель появилась на свет в 2018 году, младшая Клара родилась в августе 2019 года. Вторую девочку Виторгану и Млодик выносила суррогатная мать. О том, как появилась на свет Этель, пара умалчивает.