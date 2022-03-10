Сбежавший из страны Виторган задумался о детях

Эммануил Виторган показал видео с дочкой.

С началом санкций и в связи с неспокойной ситуацией артист с женой и дочками решил уехать в Латвию. У Ирины на побережье живут родственники, у которых и остановилось звездное семейство, улететь им удалось буквально накануне закрытия авиасообщения. Виторган активно делится с поклонниками кадрами из жизни за рубежом.

Артист опубликовал трогательное видео с дочкой и сопроводил его немногословной подписью. "Пусть всем нашим детям будет хорошо… (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Эммануил Гедеонович. Он явно задумался не только о своих детях, но и о будущем подрастающего поколения в целом.

Поклонники активно поддержали артиста. "Пусть будет!", "Мира и добра нам всем. Обожаю вашу семью", "Здоровья, счастья, благополучия вам", "Счастливые", "Душевное видео. Будьте здоровы и счастливы", "Милота! В Юрмале хорошо…", "Как приятно видеть, что у вас все хорошо. Счастья Вам", "Прекрасного вам будущего! Детки подрастают, общаться с ними одно наслаждение!", "Неразрывная связь поколений. Пусть всегда вам будет так же тепло вместе!", – написали комментаторы.

Ранее Эммануил Виторган пожаловался, что из-за срочного отъезда пропустил несколько важных событий в мире кино и театра. Он не попал на вручение премии "Фигаро" имени Андрея Миронова и пропустил юбилей коллеги по цеху Аристарха Ливанова.