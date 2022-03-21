"Ранение в сердце": Ушедшая любовница Виторгана оставила послание

Политическая ситуация в мире, санкции и блокировка сетевых ресурсов не прошли мимо жизни звезд. Для многих знаменитостей это стало ударом. Как минимум, российские артисты лишились заработка с помощью "Инстаграм"* и львиной доли своей аудитории. Избранница Максима Виторгана практически полностью ушла из этой соцсети, но все-таки не утратила контакта с подписчиками.
Нино Нинидзе призналась, что находится в подавленном состоянии. Девушка не может найти себе достойного применения, а в голову лезут мрачные мысли.
Жизненные обстоятельства раздавили актрису, поэтому она решила дать россиянам совет. Любовница Максима Виторгана оставила трогательное послание поклонникам. Артистка попросила людей проявлять эмпатию, уважать чужие чувства. По ее словам, даже легкая грубость с утра может вывести человека из равновесия.
"Здесь нет тех, своих, чужих… Есть очень большое, общее ранение в сердце", — выразилась блондинка.
Напомним, Максим Виторган и Нино Нинидзе закрутили роман еще в 2019 году. Несмотря на трепетный и плодотворный союз, влюбленные не решились провести бракосочетание. У них значительная разница в возрасте — почти 19 лет.
* в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.