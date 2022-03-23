"Дурдом": Соседов кинул камень в обсуждающих отъезд Пугачевой дотошных россиян

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса отправились в незапланированные отпуска в связи с обострением политической ситуации. В том числе, звездное семейство Аллы Пугачевой уехало поправлять здоровье в Израиль. Поклонники полагают, что Примадонна решила перевезти близких за рубеж.
Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что фанаты зря так бурно обсуждают эту новость, слишком большое внимание приковано к отъезду. "Мне жалко людей, которые это обсуждают. Это дурдом все. Какая-то большая психиатрическая больница. Я не реагирую, что пишут в соцсетях. Не хочу быть частью этого дурдома", – плюнул Соседов в дотошных россиян.
Ранее он уже высказывался об отпуске Аллы Пугачевой. Сергей не верит в эмиграцию артистки, он считает, что Примадонна просто решила переждать и поправить здоровье, в скором времени она вернется назад.
Напомним, недавно появилась информация, что семья Пугачевой сменила гражданство. Однако это не совсем так. Чета приобрела недвижимость на Кипре, в связи с чем получили местное гражданство. Новые паспорта теперь и у наследников Лизы и Гарри.