Не собирается возвращаться: как Пугачева будет получать гражданство Израиля

Юристы считают, что Алла Пугачева имеет право по ускоренной процедуре получить израильское гражданство.

72-летняя народная артистка России Алла Пугачева с семьей вот уже несколько недель живет в Израиле и, похоже, возвращаться не собирается. Звездное семейство поселилось в городе Кесария, где снимает в аренду трехэтажную виллу с садом. Артистка уверяет, что это просто отдых, и вскоре она вернется в Россию. Но в это верит все меньше и меньше людей. Многие уверены, что Пугачева не собирается возвращаться в страну.

На днях в СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева собирает документы на оформление израильского гражданства. Правозащитник Александр Архипов уверен, что певица с легкостью пойдет на это, и сделать это будет несложно. Дело в том, что в Израиле действует программа репатриации, которой могут воспользоваться все евреи, проживающие в мире, а также их кровные родственники.

У Примадонны это ее свекровь и муж, юморист Максим Галкин. Юрист отметил, что в данном случае Пугачева может рассчитывать на ускоренное получение гражданства. Так как она является членом семьи в которой есть родственники евреи.

Правозащитники допускают, что Максим Галкин как сын еврейки по национальности уже вполне мог получить израильское гражданство.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что шестиэтажный замок в подмосковной деревне Грязь не дает покоя россиянам после отъезда Пугачевой и Галкина. Его цена сейчас перевалила за миллиард рублей.