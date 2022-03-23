"Это не главное": Песков предложил забыть об "отъехавших звездах" российского шоу-бизнеса

Многие артисты и певцы решили устроить себе незапланированные отпуска в связи с обострением политической ситуации. На многих из них полился негатив, их стали упрекать в предательстве и бегстве. Пресс-секретарь президента тоже высказался по этому поводу. Дмитрий Песков предложил забыть об этом, так как отъезд знаменитостей не играет какой-то важной роли в происходящем, сообщает Царьград.
"Это не главное. Согласитесь, что отъехавшая звезда не может сделать погоду общую. Люди искусства должны нести искусство людям — вот они лучшим образом могут поступить в такой нелегкий момент нашей истории", – констатировал пресс-секретарь. Песков добавил, что Россия богата на таланты, поэтому всегда найдется, кому нести искусство в массы, передает ФАН.
Ранее Декан высшей школы телевидения МГУ политолог Виталий Третьяков назвал шоу-бизнес "гламурятником" и предложил наказать уехавших из страны звезд. "Они этого точно не ждут", – отметил Третьяков.
Напомним, из страны уехали уже многие российские звезды. Все они утверждают, что отправились в отпуск и скоро вернутся. Максим Галкин и Алла Пугачева проводят время с детьми в Израиле, к окончанию школьных каникул они приехать на родину не успели. Также за рубежом сейчас Валерий Леонтьев, Леонид Ярмольник, Оксана Самойлова и Джиган и многие другие.