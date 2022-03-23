"Царствие небесное": Сергей Лазарев оставил душераздирающее сообщение о смерти

Семь лет назад в семье певца Сергея Лазарева случилось большое горе. Скончался старший брат знаменитости, Павел.
Родственник звезды отечественный сцены попал в ДТП. В аварии Павел получил травмы, которым не предал большого значения. От тщательного медицинского обследования мужчина отказался. Спустя время состояние Лазарева-старшего резко ухудшилось, и он умер.
23 марта, в седьмую годовщину смерти брата, Сергей Лазарев опубликовал в личном телеграм-канале душераздирающее сообщение. Артист показал черно-белый снимок ныне умершего родственника.
"Царствие небесное", – подписал фото Лазарев. Вокалист призвал поклонников беречь родных и собственные жизни. Сергей не скрывает, что рана от потери близкого в его душе так и не затянулась.
В последнее время Сергей Лазарев весь на нервах. Артист бурно отреагировал на начало спецоперации на Украине. Артист не стал скрывать негативного отношения к происходящему. Знаменитость была так зла, что позволяла себе ненормативную лексику.
Пацифистским заявлением Сергей нажил себе врагов. В Сети теперь призывают бойкотировать концерты вокалиста. Более того, на Лазарева пожаловались в органы опеки. Недруги требуют проверить условия, в которых воспитываются дети артиста.