Лазарева заподозрили в тайной женитьбе: А как же Малиновский?

Свою личную жизнь певец держит в секрете. В СМИ не один год муссируется предположение о тайной женитьбе звезды. Домыслы возникли из-за фото Сергея Лазарева с невестой, которые впоследствии оказались рекламными кадрами.
Вскоре после появления на свет дочери журналисты писали о том, что исполнитель мог взять в жены женщину по имени Анна Белодедова. Однако эта информация никак не подтверждена.
В 2021 году Сергей Лазарев снова подогрел слухи о возможной свадьбе. Он опубликовал в соцсети снимок с обручальным кольцом. Но, оказалось, что украшение артист надел только ради съемок клипа на песню "Снег в океане".
Россияне подозревают, что Сергей Лазарев давно женат, поэтому и не крутит романы с коллегами по сцене. Так, некоторые считают, что хорошей парой для него могла бы стать Ани Лорак.
Многие давно заметили очень близкую дружбу музыканта с Алексом Малиновским. Не секрет, что друзья часто отдыхают вместе на курортах. Некоторые даже считают, что между товарищами есть нечто большее, что приятельские отношения, но эти слухи не подтверждены.