Он скончался: убитая горем мать рассказала о смерти Лазарева

Семь лет назад в семье исполнителя произошло горе – умер брат певца Павел. За неделю до трагедии он попал в ДТП и получил травмы, которые посчитал несерьезными. Вскоре мужчину начали мучить сильные головные боли. У Павла диагностировали обширное кровоизлияние и заражение крови. Врачам не удалось помочь брату звезды, и он скончался.
Мать Сергея Лазарева по сей день не может вспоминать трагедию без слез. Валентина Викторовна стала гостьей студии шоу "Секрет на миллион" на НТВ. Она расплакалась, когда разговор зашел о ее покойном сыне. Женщина призналась, что не любит "себя ворошить".
Сергей Лазарев является главной радостью в жизни Валентины Викторовны. Она настолько сильно опекает сына, что иногда он даже жалуется. Любви женщины хватает и на внуков.
Отметим, что свою личную жизнь артист держит в тайне. 38-летний Сергей Лазарев много лет является завидным холостяком. Тем не менее ходят слухи о том, что музыкант давно сыграл свадьбу, о которой не стал никому рассказывать. Однако они официально не подтверждены.
Звезде приписывали романы с красавицами-коллегами. Кроме того, много вопросов у россиян вызывает и тесная дружба певца с Алексом Малиновским. Мужчины любят вместе проводить отпуск, делясь фотографиями с отдыха в соцсетях.