Пожалевший о связи с Бузовой рэпер Потап отправил на помойку награды из России

Украинский артист Потап, которого в миру знают как Алексея Потапенко, поклялся, что никогда больше не будет выступать на российских сценах. Более того, рэпер отнесет на помойку все награды, полученные когда-то в стране, которую теперь считает вражеской. "Отказываюсь от всех премий, наград, песен", – сказал исполнитель в соцсетях.
Также Потап поведал, что ранее записал дуэт с Ольгой Бузовой. Теперь артист жалеет о сотрудничестве с певицей, имеющей российское гражданство. Рэпер заявил, что не будет выпускать трек.
Стоит отметить, что патриот Украины Алексей Потапенко сейчас в Испании. Артист и его супруга, певица Настя Каменских, переживают за судьбу Родины в солнечном Мадриде.
Украинские поклонники распекают Потапа и Настю в Сети. Соотечественники призывают звезд вернуться в страну и заняться делом. Дескать, государству нужна реальная помощь, а не пустые разговоры. Артисты, считают обитатели интернета, могли бы заниматься сортировкой и распространением гуманитарной помощи.
Например, певица Вера Брежнева, которая родилась и выросла на Украине, сейчас в Польше. Там звезда сцены устроилась волонтером. Блондинка работает на складе, где собирают продукты и предметы первой необходимости для украинцев.