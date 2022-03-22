"Крысы продажные": украинцы облили помоями выступающую за бугром Каменских

Певица сообщила поклонникам, что выступит на мероприятии, которое посвящено борьбе с расизмом. Проект поддерживается миссией ООН. Звезда подчеркнула, что важна каждая жизнь.
Некоторые украины в соцсетях буквально облили Настю Каменских помоями. Соотечественники напомнили артистке, она в настоящее время находится за границей. Они назвали знаменитость фальшивой патриоткой.
"Настя, а как живется с Потапом в горячих краях? Крысы продажные", – высказался один из критиков. Другие отметили, что лучше бы Настя Каменских вернулась на Украину.
Напомним, что Настя Каменских частенько бывает в Мексике. Артистка успела записать несколько испаноязычных песен, которые популярны у иностранцев. А недавно, по сообщениям СМИ, исполнительница вместе с Потапом улетела в Испанию. Певица написала, что давно планировала съездить в Мадрид, мол, что ж теперь отказываться? Конечно, украинским фанатам это не понравилось.
Настя Каменских вышла замуж за музыканта три года назад. Почти десять лет пара скрывала романтические отношения.