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22 марта
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Шоу-бизнес
"Крысы продажные": украинцы облили помоями выступающую за бугром Каменских

"Крысы продажные": украинцы облили помоями выступающую за бугром Каменских

Настя Каменских столкнулась с жестокой травлей соотечественников из-за концерта в Европе.
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Певица сообщила поклонникам, что выступит на мероприятии, которое посвящено борьбе с расизмом. Проект поддерживается миссией ООН. Звезда подчеркнула, что важна каждая жизнь.

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Некоторые украины в соцсетях буквально облили Настю Каменских помоями. Соотечественники напомнили артистке, она в настоящее время находится за границей. Они назвали знаменитость фальшивой патриоткой.

"Настя, а как живется с Потапом в горячих краях? Крысы продажные", – высказался один из критиков. Другие отметили, что лучше бы Настя Каменских вернулась на Украину.

Напомним, что Настя Каменских частенько бывает в Мексике. Артистка успела записать несколько испаноязычных песен, которые популярны у иностранцев. А недавно, по сообщениям СМИ, исполнительница вместе с Потапом улетела в Испанию. Певица написала, что давно планировала съездить в Мадрид, мол, что ж теперь отказываться? Конечно, украинским фанатам это не понравилось.

Настя Каменских вышла замуж за музыканта три года назад. Почти десять лет пара скрывала романтические отношения.

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Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2022, 18:49 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
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