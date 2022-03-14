"Крысы есть крысы": Потап и Настя Каменских срочно покинули Украину

Кризис на Украине затронул без преувеличения все страны и все сферы жизни общества. Под ударом оказалась даже сфера шоу-бизнеса.
Украинские рэпер Потап и певица Настя Каменских, которые раньше ратовали за киевскую власть, неожиданно покинули страну в самое жаркое время.
Напомним, пара заработала целое состояние на работе в России, но в 2016 году, когда киевский режим чуть было не признал музыкантов врагами народа, а активисты сорвали их гастроли в Луцке Волынской области, они вдруг стали ярыми украинскими патриотами и начали открещиваться от каких-либо связей с Россией.
16 февраля, когда президент Незалежной объявил о праздновании дня единения нации, Потап и Настя Каменских в числе первых поддержали инициативу и заявили о важности праздника.
Но как-то так вышло, что с самых первых дней спецоперации России на Украине по демилитаризации и денацификации Потап и Настя Каменских всей семьей спешно покинули родную страну и отправились в Испанию. Каменских написала, что давно планировала съездить в Мадрид, мол, что ж теперь отказываться? Конечно, украинским фанатам это ой как не понравилось. "Крысы есть крысы", – злобно написали в соцсетях.