Обнищал? Сбежавший за бугор Егор Крид заговорил о смене профессии

Егор Крид на удивление поклонникам рассказал о новой работе.

С началом спецоперации на Украине многие звезды российского шоу-бизнеса укатили за границу. Курс рубля упал, а покупать иностранную валюту как-то надо. Так что, неизвестно, как они вообще выживают. Да, и в России у селебрити дела обстоят не очень: многие лишились баснословных гонораров в соцсетях из-за блокировки.

Егор Крид тоже уехал, правда, еще до начала спецоперации – в начале февраля: певец обосновался в ОАЭ, где стал резидентом. Поклонники, естественно, переживают за жизнь кумира в чужих краях. Накануне Егор решил поразмышлять о смене своей профессии. Артисту задали вопрос: кем бы он был, если бы не стал певцом. Крид откровенно признался, что, если бы не вышло с музыкой, то хотел бы стать актером. Да, и сейчас был бы не прочь сыграть пару новых ролей, ведь одна на счету у него уже есть: в фильме "(НЕ)идеальный мужчина".

Сменит ли род деятельности в ближайшее время Егор, остается только догадываться, но если это и случится, то будет, видимо, не из-за денег. Что касается его жизни в ОАЭ, то он, кажется, не бедствует, несмотря на все неурядицы: дорогие машины, вкусная еда – всем этим он охотно делится с подписчиками, как бы показывая, что все у него хорошо. Так что, говорить о том, что Криду придется осваивать новую профессию, чтобы выжить, пока не приходится.