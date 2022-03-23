Большое горе! Звезду Лорак стерли с лица земли

С началом спецоперации на Украине положение звезд шоу-бизнеса значительно ухудшилось, многие ушли в подполье и взяли паузу, другие вовсе уехали за границу. Среди пострадавших в творческом плане оказалась Ани Лорак.
Лорак родилась на Украине в Черновцах. Лорак построила блестящую карьеру на российской эстраде и долгие годы выступала как на Украине, так и в России. С 2014 года народная артистка Украины стала активно работать в России.
В связи с ситуацией на Украине многие российские артисты оказались в немилости киевского режима и вынуждены прекратить работу в стране, хотя простые украинцы искренне любят творчество наших артистов. Для многих украинцев это большое горе.
В родном городе Ани Лорак на Украине была установлена ее именная звезда на Театральной площади. Теперь звезду стерли с лица земли. Такое решение приняла мэрия Черновцов. Там заявили, что звезду Ани Лорак убрали, так как город не могут представлять артисты, которые, как они считают, "встали на сторону России".
Стоит отметить, что Ани Лорак не комментировала ситуацию на Украине. Она удалила свой аккаунт из соцсетей, чтобы избежать травли. Напомним, многие артисты и крупные блогеры оказались под ударом пользователей сети. Звезд обвиняли в том, что они поддерживают или осуждают спецоперацию на Украине.