Проститутка: Лорак смешали с грязью за протаптывание дорожки для Киркорова и Моргенштерна

Певица Ани Лорак запланировала гастроли по Украине, за что ее раскритиковали.

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк всегда радел за то, чтобы ноги российских артистов не было на территории Незалежной. В частности он никогда не отличался любовью к певице Ани Лорак, однако на этот раз он превзошел сам себя.

Продюсер обозвал Лорак проституткой после того, как она объявила гастрольный тур по Украине, запланированный на весну этого года. Хамское высказывание продюсер написал под публикацией композитора Александра Ягольника в "Фейсбук".

Ягольник писал о том, что после Ани Лорак на Украину прилетит в выступлениями Филипп Киркоров. По его мнению, это будет своеобразная проверка перед тем, как запустить в страну поток всех российских звезд.

"Если у нее все пойдет гладко, то через год у нас будут выступать гораздо активнее российские звезды. Сначала будут Лорак и Лобода, а затем приедут Киркоров и Моргенштерн", – писал музыкальный деятель.

Некоторые подписчики Ягольника поддержали его идею и назвали происходящее предательством. Однако большинство граждан все же с удовольствием посмотрели бы на любимую певицу.

Ранее Игорь Кондратюк высказывался на тему того, что не уважает российскую певицу Ани Лорак. Он заявлял, что звезда стояла на одной сцене с политиками в России, пока на Украине убивали невинных людей.

