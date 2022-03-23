Появились подробности состояния усыпанной пятнами 72-летней Бабкиной

На днях артистка отметила свое 72-летие, но ее внешность вызывает восхищение, несмотря на годы. Надежда Георгиевна рассказала, что не делает пластических операций, по крайней мере, в том количестве, в котором об этом говорят в Сети, зато активно пользуется услугами косметологов.
Одна из любимых процедур Бабкиной – инфракрасная баня, она даже решила соорудить сою собственную на загородном участке. Также она любит жесткие корректирующие массажи тела, которые быстро приводят мышцы в тонус. Для лица также Бабкина делает процедуру биожени. А вот процедура мезотерапии артистке не подходит, от нее у нее появляются пятна.
Врач-косметолог Елена Кузнецова рассказала, с чем может быть связана реакция на препарат и последующее не самое благоприятное состояние пожилой певицы. "Последствия зависят от техники и препарата. Есть препараты, которые рассасываются в течение 15 минут. А есть препарат, который может сутками держаться по всему телу горошинами, рассасывающимися в течение суток", – объяснила эксперт.
Ранее Надежда Бабкина рассказала, что в стрессовых ситуация сразу начинает убираться. Домашняя рутина помогает ей успокоиться и привести мысли в порядок, в также сконцентрироваться на важном.