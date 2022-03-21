Перетянутая Бабкина раскрыла секрет молодости: инфракрасная баня и массаж

На днях артистка отпраздновала свое 72-летие, при этом выглядит Надежда Георгиевна свежо и жизнерадостно. Поклонники не перестают задаваться вопросом, как ей удается сохранять красоту. Многие думают, что Бабкина перетянула лицо и тело пластическими операциями. Однако сама певица рассказала, что просто делает определенные процедуры у косметологов и старается больше спать.
"Мне очень нравится инфракрасная баня. Даже построила свою в деревне. Люблю ходить на жесткие корректирующие массажи. А для лица мне нравится процедура биожени, этот аппарат — французское изобретение, быстро приводит кожу в тонус. Мезотерапию бы сделала, она здорово питает влагой, но нет времени. После нее на коже остаются следы — пупырышки, будто тебя покусали. Как с таким лицом сниматься? Вот и не делаю. А вообще, самое главное для красоты — это сон. Я хронически хочу спать", – рассказала артистка.
Ранее "Дни.ру" писали, что Надежда Бабкина справляется со стрессом при помощи уборки.