"Держит крепко!": 72-летняя Бабкина схватилась за огромный ствол

В своем телеграм-канале исполнительница опубликовала забавное короткое видео. На кадрах звезда стоит в лифте с уборщицей, у которой забрала швабру. При этом Надежда Бабкина уверенно и умело держится за ее ствол.
"Вот такая она, Народная! Хоть швабру, хоть микрофон – держит крепко!", – подписала ролик знаменитость.
Также Надежда Бабкина отметила, что они работают без остановок. В итоге она отдала швабру уборщице и пожелала ей успехов. В кадре звезда эстрады появилась во всеоружии, в своем сценическом образе – народном костюме.