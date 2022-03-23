Засветилась псина: Ряженая жена Петросяна растянула рот до ушей

Татьяна Брухунова обрадовалась весне.

Супруга юмориста активно развивает свой телеграм-канал. Именно там она теперь показывает кадры из своей жизни и фото с сыном. Татьяна опубликовала новый снимок, на котором радуется первым проявлениям весны. Брухунова прикрыла лицо от солнца и растянула рот до ушей в жизнерадостной улыбке. На заднем плане засветилась псина – художество талантливых мастеров-граффитистов.

Поклонники с присущим рвением оставили огромное количество реакций под фото. Комментарии Татьяна скрыла, но вот возможность выражать эмоции через смайлики у фанатов осталась. Наверняка, подписчики высоко оценили не только композицию кадра, но и наряд жены юмориста. Образы Брухуновой всегда бурно обсуждались в ее соцсетях, сейчас она лишила народ такой возможности, в Сети надеются, что временно.

Ранее Татьяна Брухунова высказалась об антироссийских санкциях. В отличие от коллег по шоу-бизнесу она не стала давать никаких оценок происходящему, Татьяна лишь сказала, что ограничения на поездки за рубеж ее не пугают. Супруга Петросяна отметила, что давно старается поддерживать внутренний туризм и путешествовать по интересным местам родины. Она уверена, что в России есть куда поехать и что посмотреть.