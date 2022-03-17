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Шоу-бизнес
Заговорившая о проблемах с психикой жена Петросяна забилась в истерике: Руки прочь от малыша!

Заговорившая о проблемах с психикой жена Петросяна забилась в истерике: Руки прочь от малыша!

Татьяна Брухунова, как и многие публичные личности, осваивает "Телеграм" и делится с поклонниками новостями.
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Вчера молодая жена Евгения Петросяна опубликовала видео маленького сына: на кадрах малыш любуется морем. "Такая крошка", – подписала ролики Брухунова.

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Правда, подписчики умиление молодой матери не разделили. Многие на размещенное Татьяной видео ответили смайликом в виде лица с рвотным позывом. Этот момент буквально разгневал супругу Петросяна, и она публично забилась в истерике. Брухунова заявила, что у те "ущербные", кто позволяет себе такие действия в адрес ребенка, явно страдают от проблем с психикой. А потом Татьяна обвинила соцсеть в том, что она дает возможность людям совершать такие "плевки в лицо". На защиту сына Петросяна встали поклонницы молодой мамы, которые оказались солидарны с ней.

"Руки прочь от малыша! Больные люди, что сказать. Им это вернется", – написали возмущенные пользователи.

Среди комментаторов нашлись те, кто объяснил Брухуновой, что она просто-напросто не до конца разобралась в функциях соцсети: как оказалось, возможность оставлять такие смайлики можно отключить. Заботливые подписчики даже отправили супруге Петросяна подробную инструкцию, как это сделать.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 марта 2022, 10:54 Источник: Телеграм-канал Татьяны Брухуновой ✓ Надежный источник
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