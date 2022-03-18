"Меня не пугает": Взвывшая из-за проблем с психикой Брухунова высказалась о санкциях

Татьяна Брухунова активно поддерживает внутренний туризм.

Молодая жена Евгения Петросяна не стала отставать от других российских знаменитостей и начала осваивать Телеграм. Именно там Татьяна теперь рассказывает о своей жизни и показывает маленького сына. Брухунова не смогла промолчать относительно санкций, которые активно вводятся против России.

"Меня не пугает отсутствие возможности полететь заграницу. Я всячески поддерживаю в меру своих скромных возможностей внутренний туризм и с гордостью продолжу это делать и дальше! ", – написала супруга юмориста.

Татьяна рассказала, что сама долгое время путешествует по окрестным городам и восхищается красотой родины. "И что я хочу сказать, есть у нас куда поехать и что посмотреть. Страна наша огромная. И мы почти ничего за пределами своего города не знаем. А зря", – заключила Брухунова.

Ранее в своем новом блоге жена Петросяна показала фото их общего сына. Поклонники неоднозначно отреагировали на снимок. Некоторым показалось, что ребенок выглядит странно. Естественно, подобные комментарии задели счастливую мать. Татьяна Буквально взвыла из-за наглости, сказав, что у людей, пишущих гадости про ребенка, проблемы с психикой.