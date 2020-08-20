"Зайду в секс-шоп перед встречей": мечтающая о замужестве Воробей соблазняет Дроботенко

Юмористка призналась, что собирается женить на себе коллегу по цеху. Пока попытки Елены Воробей завоевать сердце Сергея Дроботенко тщетны.

Артистка заявила, что прямо предлагает себя Сергею. "Я ломалась. Зимой, в январе, третий раз сломала руку и приняла решение – хватит ломаться, пора в атаку", – объяснила внезапное желание выйти замуж Елена Воробей.

Знаменитость уверяет, что является очень выгодным вариантом и завидной невестой. "Жилплощадью обеспечена, руки золотые, ноги по колено в позолоте, неприхотлива в быту и все могу", – описала себя Елена.

Артистка поведала, что для потенциального жениха даже "наметала икру". А тот, неблагодарный, воротит харю и сообщает, что и без того сыт. В подтверждение своих слов Елена Воробей опубликовала в личном микроблоге фото, на котором действительно предлагает Сергею Дроботенко деликатес.



Кто-то из поклонников артистки отметил, что Дроботенко и Воробей не подходят по гороскопу, дескать, он Дева, она Близнецы. Надо отметить, что Воробей не посчитала это достаточной причиной для отказа от намерения выйти замуж.

"Сережа хороший мальчик, вы научите его плохому!" – отговаривала артистку фанатка. "А как без этого? Так и жизнь пройдет, а вспомнить будет нечего", – парировала Елена Воробей.

Переживающие за личное счастье знаменитостей поклонники решили помочь советом. Артистке предложили выбить согласие на брак силой. Дроботенко предложили пытать у входа в ЗАГС. "Мы на днях встречаемся, идем в ресторан. Я зайду в секс-шоп, прикуплю там краги с шипами", – послушно согласилась с идеей Елена Воробей.