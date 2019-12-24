"Хорошая партия": Пугачева высоко оценила будущего "любовника" Галкина

Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. По словам комика, подобные сплетни сопровождают его всю жизнь.

Еще во время учебы в университете одногруппник упрекал его в гомосексуальности. "Может быть, потому что у меня такая интонация, интеллигентность какая-то такая. Я ничем в своей жизни это не подтверждал. Я понимаю если бы я ходил с парнем или вообще в принципе этим занимался, то для кого-то это стало бы очевидным", – поведал Максим Галкин.

После, в момент расцвета карьеры, юморист столкнулся с завистливым коллегой по цеху. Комик не мог простить Галкину нарастающего успеха и распространял грязные слухи о конкуренте. Галкин отметил, что этот артист-неудачник до сих пор распускает про него сплетни, постоянно высказываясь на эту тему публично.

Масла в огонь, по словам Галкина, подлил писатель-сатирик Михаил Задорнов. Именно литератор впервые заявил о связи Максима с Сергеем Дроботенко. Михаил Николаевич сказал журналистам, что застукал комиков в номере.

"Это было в Казахстане. И зашел Задорнов не в номер, а мы все вместе пошли в баню. Это был банный комплекс. Там было джакузи. Мы сели в джакузи, и он тоже сел с нами. Пузырьки замечательно поднимались со дна и щекотали яички всем троим и ничего там не было. Прошло много лет. Естественно, мы ездили вместе с ним, мы были малоизвестные артисты. Безусловно, был элемент экономии, мы не выбирали жить в одном номере", – поведал Максим Галкин в ютуб-шоу "А поговорить?".

К несчастью, вместе с Галкиным, Задорновым и Дроботенко в том злополучном гастрольном туре участвовал и артист-завистник. И этот чудный человек продолжил распускать слухи о Максиме, правда на этот раз в любовники комику он записал Сергея.

"А Михал Николаич – это человек особый. Все, кто его знают, в курсе, что ради красного словца, ради успеха сиюсекундного – отца не пожалеет. Я источник так и не нашел, где он это сказал конкретно. Когда его спросили: "А вот вы возили…". А он: "Конечно, я как-то захожу, а они сидят в джакузи", - смеется Максим Галкин.

Юморист отметил, что Задорнов после вспыхнувшего в прессе в связи с его высказыванием скандала просил прощения. Между тем Галкина слухи о его якобы интересе к мужчинам не тревожат. Не переживает из-за сплетен и супруга юмориста, певица Алла Пугачева.

Не так давно Максим нашел статью, в которой утверждалось, что он, овдовев, наконец-то воссоединится с любимым. Автор материала даже называл имя этого якобы любовника. Галкин показал текст Пугачевой.

"Я спокойна. Я спокойна. Хорошая партия", – процитировал супругу комик.