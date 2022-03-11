Шестикилограммовый новорожденный ребенок убил обрюхаченную вне брака Фриске

Тысячи людей считают дни до рождения дочери у Наталии Фриске. Скорей бы наступил апрель!.. И она регулярно обращается к фанатам с вопросами – какие подгузники лучше купить, как избежать токсикоза. Очередной опрос был посвящен весу новорожденных детей.
Подписчицы делились собственным радостным опытом. "Я в шоке от некоторых цифр, по 6 кг рожают малышей, вот это да!" – убита этими цифрами Фриске. Ведь для девочек, рожденных в срок, нормой является вес в пределах 2,8 – 3,7 кг. И тут же опубликовала фотографию собственного живота во время очередного аппаратного исследования. "Мы прям быстро выросли, что-то мне подсказывает, что родимся такими же большими, как и мама", – радуется Фриске.
Напомним, родить Наталия Фриске пыталась много раз. "Я вообще забеременела раньше Жанны, – призналась она. – У меня была первая замершая беременность в 2011-м году, Потом вторая – в 14-м. И третья – в 15-м. Врачи сказали, что у нас с бывшим мужем была генетическая несовместимость. Поэтому в 2017-м мы сделали ЭКО – тоже не получилось. Что, в конечно итоге, стало одной из причин развода".
Сейчас она при помощи ЭКО забеременела без мужа и вне брака, решив стать матерью-одиночкой.