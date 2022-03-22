"Я там единственная девочка": Изголодавшаяся Бузова завела секретный чат с толпой мужиков

Ольга Бузова не перестает удивлять своих поклонников.

Личная жизнь поющей ведущей не дает покоя ее поклонникам с самого расставания с блогером Давой. В Сети то и дело появляются слухи о том, что Ольга нашла мужа, забеременела, съехалась с мужчиной. Недоброжелатели же осуждают ее за иногда слишком откровенные фото, списывая это на то, что артистка изголодалась по вниманию.

Сама Бузова уверяет, что максимально не обделена мужским вниманием. Ольга призналась, что у нее даже есть секретный чат с толпой мужчин, где она – единственная женщина. В приватной переписке состоят как свободные, так и занятые знакомые артистки.

"Знаете, у меня есть один чат, там только парни. Он называется Мои парни всегда со мной. Они между собой там общаются, а я среди них единственная девочка", – рассказала поющая ведущая. Также Бузова призналась, что с уходом из ее жизни соцсетей появится время на мужчину. Она сообщила, что не против сказать "да" человеку, который будет делать ее счастливой.

Ранее Ксения Бородина объяснила, почему на ее телеграм-канал подписано больше народу, чем на блог Бузовой. Ведущая уверена, что люди просто чувствуют искренность и идут за ней. А вот Ольга заманивает народ "трэшовыми и хайповыми темами".