Желание большое! Рудковская показала шатающегося Плющенко с заплетающимися ногами

47-летняя Яна Рудковская и 39-летний Евгений Плющенко растят двух сыновей, девятилетнего Александра, которого ласково зовут Гном Гномыч, и Арсения, который родился в 2020 году.
Сын Саша уже строит карьеру фигуриста, как и его звездный отец, олимпийский чемпион. Мальчик активно занимается фигурным катанием, а родители с обожанием рассказывают поклонникам о его успехах. Однако фанаты часто считают, что у ребенка нет детства, мол, родители помешались на своем спорте и зарабатывании денег на пиаре, и чересчур изнуряют мальчика.
Но Яна Рудковская стоит на своем и не собирается слушать всяких советчиков. У нее есть собственное мнение на воспитание детей. Именно поэтому ее годовалый сын тоже встал на лед. Мальчик уверенно шагал, хоть его ноги и заплетались в силу нежного возраста.
На кадрах, опубликованных в Сети, Евгений Плющенко держит младшего сына, который шагает по льду на коньках. Старший брат Саша при этом поддерживал малыша морально. Все это происходило в Академии фигурного катания Евгения Плющенко.
Яна Рудковская с уверенностью заявила, что младшему сыну понравилось заниматься, хотя фанаты поставили это под сомнение.
"Поставили Арсюшу в 1,5 годика на коньки! Думаю, что через полгода систематических тренировок он должен самостоятельно начать кататься. Желание большое! Со льда не хочет уходить", – рассказала Рудковская.
После этого продюсер и сама встала на коньки. Она не исключила, что тоже сможет сделать успехи в фигурном катании.
Напомним, ранее старший сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской одержал победу на шестом турнире по фигурному катанию "На призы заслуженного тренера СССР и России Виктора Кудрявцева". После перелома руки сделать это было непросто.