"Ты призывного возраста!": Раздавленного Макса Барских отправили на передовую

Музыкант Макс Барских поплатился за свои грубые слова в адрес россиян.

После начала спецоперации России на Украине певец Макс Барский осудил действия российских военных и выразил свою ультранационалистическую позицию по отношению к россиянам. Он обвинил каждого русского в происходящем на Украине и оскорбил простых людей.

После этого его осудили не только бывшие поклонники, которые не так уж и часто слушали его музыку, но и коллеги по шоу-бизнесу. Его затравили хейтеры. Музыкальный продюсер Яна Рудковская в своем "Телеграм" написала гневный пост в адрес Макса Барских.

В ответ на его слова о том, что многие звезды покинули Россию в трудный час, Рудковская заявила, что ее семья никуда не уезжала и не собирается.

"Со мной все понятно, Макс! А теперь про тебя? Скажи, а что с твоими российскими наградами? Ты их собираешься на базу возвращать, она ведь более не входит в твою географию? И кстати, почему ты не защищаешь свою Родину? Ты же призывного возраста!" – написала Рудковская.

Стоит отметить, что призывной возраст на Украине от 20 до 27 лет, но Рудковской видимо очень хотелось видеть Барских в рядах защитников.

Продюсер надеется, что следующее видео Макса Барских буде с передовой. Также она напомнила, что в России он стал преступников, отменив все концерты и не вернув поклонникам деньги.