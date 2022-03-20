"Хочется дать в морду": 72-летняя Бабкина увязла в грязных делишках

Прекрасная телеведущая, знаменитая певица и просто красивая женщина Надежда Бабкина недавно отметила день рождения. Несмотря на почтенный возраст, 72-летняя артистка выглядит потрясающе. Ее секрет кроется не только во внешней привлекательности, но и в эмоциональном здоровье.
Журналисты поинтересовались у звезды, как она справляется со стрессом. Оказалось, у нее есть личный способ снимать напряжение — уборка. Певица фактически увязла в грязных делишках — она всегда наводит чистоту, если над ней берут верх негативные чувства.
"Когда хочется дать кому-нибудь в морду, сразу берусь за тряпку или стирку, ухаживаю за цветами", — объяснила Надежда Бабкина в откровенной беседе. Звездная брюнетка отметила, что процесс уборки помогает разложить по полочкам внутренние переживания и восстановить гармоничное состояние.
Артистка подчеркнула, что физическая красота напрямую зависит от настроения. Чтобы иметь приятную наружность, следует позаботиться о позитивном настрое. Вокалистка призналась, что настроение ей повышает работа, востребованность, любовь членов семьи и команды.
Как писали "Дни.ру", Надежда Бабкина остается завидной невестой. Она так и не дала согласие на брак молодому поклоннику, хотя он не раз звал ее под венец. Влюбленные редко выходят вместе на публику и не делят быт.