Муж-изменник, страстный роман с Розенбаумом, гостевой брак с молодым: бурная личная жизнь Бабкиной

Сегодня, 19 марта, Надежда Бабкина отмечает свое 72-летие. Знаменитая артистка смогла добиться карьерных успехов, о которых большинство может только мечтать, однако в личной жизни ей повезло далеко не сразу.

К своим 72 годам Надежда Бабкина официально была замужем всего один раз. Ни для кого не секрет, что в ее жизни давно есть мужчина – ее союзу с Евгением Гором стукнуло уже почти 20 лет. Многие поклонники ждут, когда отношения певицы с молодым избранником приведут к свадьбе, а Евгений никак не может добиться от возлюбленной согласия. В своем первом браке артистка пережила разочарование, предательство и развод, которые не может забыть до сих пор.

Своего первого супруга, барабанщика Владимира Заседателева, исполнительница встретила еще в молодости. Будущие избранники познакомились в самолете, который должен был доставить их на один и тот же фестиваль, и сразу же нашли общий язык. Неожиданное знакомство перетекло в роман, а потом и в скорую свадьбу. Уже спустя полгода возлюбленные связали себя узами брака, а через год стали родителями – у них родился сын Даниил.

Этот период стал одним из самых важных в жизни Бабкиной. Почти одновременно с рождением наследника она стала звездой ансамбля "Русская песня", который потом еще и возглавила. Молодой артистке приходилось вертеться как белке в колесе, разрываясь между семьей и сценой. Увы, далеко не все у певицы складывалось гладко – ее отношения с мужем затрещали по швам еще до появления ребенка.

Пока Бабкина добивалась новых высот, Заседателев оставался рядовым музыкантом. На фоне оглушительного успеха жены все достижения мужчины терялись, и его начала терзать профессиональная ревность. К тому же, Владимир изменял супруге, и один из эпизодов его неверности едва не привел к трагедии. Находясь на последнем месяце беременности, певица застала мужа с другой и хотела выброситься из окна. Ее остановил только ребенок. 17 лет они с Владимиром жили как чужие люди, пока тот неожиданно не расторг брак втайне от нее.

В какой-то момент артистка узнала, что супруг не только тихо организовал развод, но и женился на другой. Остаться приятелями после расставания у бывших избранников не вышло, да им это было и не нужно. В 2007 году экс-супруги пересеклись на свадьбе сына, а спустя пять лет Заседателев скончался. Впрочем, Бабкина на тот момент уже давно была счастлива с другим.

Еще в 2003 году, на одном из мероприятий, певица познакомилась с молодым и подающим надежды исполнителем Евгением Гором. 53-летняя Бабкина и подумать не могла, что 23-летний парень за ней приударит, однако вскоре у них закрутился роман.

Многие подозревали Евгения в неискренности, да и Надежда Георгиевна услышала в свою сторону немало обидных слов. Несмотря на это, возлюбленные до сих пор вместе. Избранники почти не появляются вдвоем на публике и не делят быт, однако такое положение дел их вполне устраивает. Бабкина не раз говорила, что формат "гостевого брака" ей удобен, а намного больше штампа в паспорте она ценит собственную свободу. Именно поэтому исполнительница до сих пор не согласилась стать женой молодого возлюбленного, хотя он уже вставал перед ней на одно колено.

Не менее пикантной частью личной жизни Надежды Бабкиной является роман с Александром Розенбаумом – в свое время между ними разгорались настоящие страсти. Артисты познакомились в то время, когда Бабкина уже вовсю блистала на сцене, а Розенбаум только начинал свой творческий путь. До серьезных отношений дело, конечно, не дошло, но какое-то время яркая парочка все-таки успела порадовать глаз окружающих. К слову, после расставания исполнителям удалось сохранить дружеские отношения. А сегодня певица уверена, что была лучшей женщиной Александра Розенбаума.