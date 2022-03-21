Сраженный раком Шура сделал страшное признание

В конце прошлого века эпатажный Александр Медведев, более известный как Шура, был настоящей звездой. Его песни слушала вся страна. Однако со временем артист стал менее популярным, из-за чего очень переживал. В последнем выпуске шоу телеканала НТВ "Звезды сошлись" исполнитель признался, что в моменты одиночества задумывался о суициде.
Как отметил Шура, впадают в депрессию и задумываются о смерти многие знаменитости, которые перестали быть востребованными, ведь такие люди, по словам певца, весьма эмоциональные. Медведева же поддерживали близкие, поэтому он не решился покончить с собой. Об этом артист тоже рассказал в передаче.
Александр добавил, что у него может внезапно измениться настроение. Мол, он сам не понимает, в какие моменты могут возникнуть негативные мысли. Во избежание несчастных случаев певец отдал еще один комплект ключей от свой квартиры соседям. С артистом постоянно на связи директор.
Напомним, в 2021 году стало известно об операции, которую перенес Шура. Артист боролся с онкологией. Опухоль была удалена, и артист победил страшную болезнь. Об этом ранее писали "Дни.ру".