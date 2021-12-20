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Шоу-бизнес
"Пять ампул в попе": певец Шура признался в серьезных проблемах

"Пять ампул в попе": певец Шура признался в серьезных проблемах

Певец Шура стал гостем ток-шоу "Звезды сошлись", посвященного разводу Григория Лепса.
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Сразу после того, как в СМИ просочилась новость о предстоящем разводе, появилась информация и о плохом самочувствии Григория Лепса. Некоторые издания даже писали о госпитализации артиста, после чего он сам вышел на связь и сообщил о том, что у него случился небольшой гипертонический криз.

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 Григорий Викторович Лепс

Григорий Викторович Лепс певец

 (Александр Медведев) Шура

(Александр Медведев) Шура певец

В студии телеканала НТВ звезды обсудили, что могло подорвать здоровье 59-летнего музыканта. Ведущий шоу Антон Привольнов отметил, что русские мужчины часто начинают употреблять спиртное в сложные для них времена, и обратился к присутствующим с вопросом, можно ли подобное предположить о Лепсе.

Александр Медведев, известный как певец Шура, тут же высказался на эту тему и даже встал на защиту коллеги. Шура признался, что у него самого есть серьезные проблемы с этим делом.

"Пять ампул в моей попе зашиты от алкоголизма," – без стеснения заявил о своих проблемах певец.

Артист выразил надежду на то, что шестая ампула ему не грозит, так как сейчас он держится довольно хорошо. Развода в жизни Шуры не было, но есть богатый опыт борьбы с пагубным пристрастием. Основываясь на этом опыте, певец заявил, что про Лепса так думать не стоит: он крепкий и сильный парень, и его проблемы никак не связаны с алкоголем.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что певец Шура впал в истерику и сбежал со съемок.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 декабря 2021, 14:32 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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