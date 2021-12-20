"Пять ампул в попе": певец Шура признался в серьезных проблемах

Сразу после того, как в СМИ просочилась новость о предстоящем разводе, появилась информация и о плохом самочувствии Григория Лепса. Некоторые издания даже писали о госпитализации артиста, после чего он сам вышел на связь и сообщил о том, что у него случился небольшой гипертонический криз.
В студии телеканала НТВ звезды обсудили, что могло подорвать здоровье 59-летнего музыканта. Ведущий шоу Антон Привольнов отметил, что русские мужчины часто начинают употреблять спиртное в сложные для них времена, и обратился к присутствующим с вопросом, можно ли подобное предположить о Лепсе.
Александр Медведев, известный как певец Шура, тут же высказался на эту тему и даже встал на защиту коллеги. Шура признался, что у него самого есть серьезные проблемы с этим делом.
"Пять ампул в моей попе зашиты от алкоголизма," – без стеснения заявил о своих проблемах певец.
Артист выразил надежду на то, что шестая ампула ему не грозит, так как сейчас он держится довольно хорошо. Развода в жизни Шуры не было, но есть богатый опыт борьбы с пагубным пристрастием. Основываясь на этом опыте, певец заявил, что про Лепса так думать не стоит: он крепкий и сильный парень, и его проблемы никак не связаны с алкоголем.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что певец Шура впал в истерику и сбежал со съемок.