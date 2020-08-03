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Шоу-бизнес
Филипп Киркоров. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Сергей Шнуров. Фото: www.globallookpress.com Егор Крид. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дима Билан. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Баста. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Би-2. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com +3

Шнуров обошел Киркорова в списке самых богатых звезд шоу-бизнеса

Филипп Киркоров. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Обнародован свежий рейтинг российских знаменитостей с самыми высокими доходами. В 2020 году музыкант Сергей Шнуров обошел короля эстрады Филиппа Киркорова.
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Лидер группировки "Ленинград" занял первое место в списке. Его доходы составляют около 8,8 миллиона долларов. Многие эксперты в шутку называют Сергея Шнурова "олигархом среди артистов".

Музыкант и его коллектив сегодня являются очень востребованными. Частный концерт "Ленинграда" обходится заказчикам в 150 тысяч долларов. Один из российских бизнесменов рассказал, что за каждый выход на сцену Шнуров получает от 300 тысяч долларов.

Сергей Шнуров. Фото: www.globallookpress.com

За рок-музыкантом следует поп-певец Егор Булаткин, выступающий под псевдонимом Егор Крид. Бывший участник шоу "Холостяк" заработал около 6,9 миллиона долларов.

C 2015 по 2019 год он был артистом музыкального лейбла Тимати Black Star. Уход Крида из компании обернулся скандалом. Продюсеры не хотели отдавать ему права на псевдоним и песни. В конце концов спор разрешился в пользу Егора.

Егор Крид. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Третью строчку занял исполнитель Дима Билан с 6,8 миллиона долларов. Певец является единственным российским победителем международного песенного конкурса "Евровидение".

В прошлом году артист выпустил клип "Про белые розы". Ролик набрал более 8 миллионов просмотров и получил положительные отклики слушателей. С 2019 по 2020 год певец посетил десятки российских городов в рамках тура "Планета Билан".

Дима Билан. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

На четвертом месте расположился рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. Он создал хип-хоп проекты Ноггано и N1NT3ND0. В 2020 году музыкант основал электронную группу Gorilla Zippo.

Баста также является одним из владельцев компании Gazgolder. Организация объединяет музыкальный лейбл, клуб, бары, рестораны и магазин фирменной одежды. Кроме того, музыкант является одним из наставников шоу "Голос" на Первом канале.

Баста. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Король поп-эстрады Филипп Киркоров оказался на пятой строчке. По данным издания Forbes, артист владеет 6,6 миллиона долларов. Сейчас исполнитель активно работает на молодую аудиторию.

В 2018 году Киркоров выпустил клип "Цвет настроения черный" с участием Крида. А в 2019 году на фестивале "Жара" артист вышел на сцену с молодой коллегой Zivert (настоящее имя – Юлия Зиверт) и исполнил ее хит – трек Life.

Филипп Киркоров. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Шестой в списке самых богатых знаменитостей оказалась певица Полина Гагарина с 6,4 миллиона долларов. В 2003 году артистка победила в шоу "Фабрика звезд-2".

В 2015 году Гагарина приняла участие в конкурсе "Евровидение", где ей присудили второе место. Через четыре года исполнительница появилась на другом международном шоу – I Am a Singer. Полина заняла пятую строчку.

Полина Гагарина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Далее следует рок-группа "Би-2". Основателями коллектива являются гитарист Александр Уман (Шура) и вокалист Егор Бортник (Лева). Музыканты заработали 6 миллионов долларов.

Группа стала известной после выхода в 2000 году фильма Алексея Балабанова "Брат-2". В картине прозвучала композиция коллектива "Полковнику никто не пишет".

Весной этого года музыканты отменили все выступления из-за пандемии коронавируса. Чтобы не огорчать поклонников, участники группы "Би-2" дали концерт онлайн.

Би-2. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

На восьмом месте расположился певец Григорий Лепс (полная фамилия – Лепсверидзе). Исполнитель приобрел большую популярность в 1994 году после выхода дебютного альбома "Натали". С 2015 по 2017 год он был наставником шоу "Голос".

Лепс владеет ювелирным домом Gregory Leps Jewelry. Также артист является одним из основателей ресторана Lesnoy и рюмочной "Рюмка водки" в Москве. В 2019 году Григорий открыл в столице кулинарную лавку "Пироги".

Григорий Лепс. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com

Рэп-исполнитель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, оказался на девятой строчке. Его доходы составляют 5,1 миллиона долларов. Карьера музыканта началась в 2004 году с участия в "Фабрике звезд-4".

В 2006 году Тимати основал лейбл Black Star. Компания быстро разрослась и сегодня включает в себя барбершоп, автомойку, тату-салон, бренд модной одежды и сеть ресторанов. В 2020 году СМИ сообщили об уходе рэпера из организации.

Тимати. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com

Десятое место в списке самых богатых звезд занял шоумен Иван Ургант, который смог заработать 5,1 миллиона долларов. Он начинал как ведущий радиопрограмм.

В 2005 году Ургант стал работать на Первом канале. Через семь лет он запустил собственную передачу "Вечерний Ургант" – адаптацию американских ток-шоу. Программа выходит по будням.

Иван Ургант. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Автор: 3 августа 2020, 12:11 Источник: Forbes ✓ Надежный источник

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