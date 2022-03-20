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Шоу-бизнес
"Адаптируемся под новые реалии": На что пойдет оставшаяся без денег Бузова ради популярности

"Адаптируемся под новые реалии": На что пойдет оставшаяся без денег Бузова ради популярности

У Ольги Бузовой и других звезд начались проблемы после отключения "Инстаграма"* в России.
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Не только блогеры, но и многие звезды отечественного шоу-бизнеса зарабатывали хорошие деньги с помощью своих блогов. С закрытием основной площадки у них появились трудности с рекламой, из-за чего начали падать доходы, некоторые буквально остались без денег.

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В Сети обсуждают возможность появления российского аналога "Инстаграма"*, многие считают, что проект нежизнеспособен и пользователи не захотят переходить в новую соцсеть. Блогер Виктория Кувшинчикова с таким мнением не согласна, она убеждена, что при отсутствии выбора все будут вынуждены начать пользоваться аналогом.

По мнению знаменитости, даже такие звезды, как Ольга Бузова, у которой в блоге более 20 миллионов подписчиков, будет готова перейти на российскую платформу, чтобы не потерять поклонников и сохранить привычный формат взаимодействия с ними.

"До такой степени мы все привыкли к формату, что если не будет доступен Инстаграм, но будет площадка, которая будет хорошим аналогом, все будут сидеть там. Разумеется, люди, имеющий свой бизнес, будут стараться его продвигать на этих площадках", – заявила Виктория.

Кувшинчикова добавила, что общество быстро адаптируется под новые реалии. Сейчас многие звезды уже перешли в "Телеграм", а если появится достойный российский аналог "Инстаграма", все будут развивать аккаунты там.

"Что бы ни было, мы все равно адаптируемся под новые реалии, все равно все будут продолжать свою деятельность, и я уверена, что формат истасторис, инстапостов и прочего не пропадет, если появится аналог. Все люди туда попрут", – заключила блогер.

* в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 20 марта 2022, 04:38 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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