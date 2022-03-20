Бедная Оля! Выскочка Бузова лишилась главного в жизни

Стало известно, что аккаунт знаменитости в "Инстаграм"* с 23
миллионами фолловеров заблокировали. На это обратили внимание авторы телеграм-канала Super.ru.
Оказалось, что при попытке загрузить профиль Ольги Бузовой в соцсети появляется сообщение о том, что такой пользователь не найден. Отметим, что аккаунт для звезды был суть ли не главным в профессиональной жизни.
Ведь ежедневно она анонсировала там свое творчество, зарабатывала на рекламе и делилась с поклонниками практически каждым своим шагом, привлекая внимание аудитории к своей персоне. Теперь же, судя по всему, Ольге Бузовой придется переходить в другие социальные сети. Однако восстановить такую большую армию подписчиков быстро даже такой выскочке как поющая ведущая, будет нелегко. Не секрет, что ее считают таковой многие коллеги и рядовые россияне.
Как писали "Дни.ру", в Сети обсуждают возможность появления российского аналога популярной соцсети. Многие полагают, что проект нежизнеспособен и пользователи не захотят переходить на новую площадку.
Ранее блогер Виктория Кувшинчикова поделилась своим мнением на этот счет. Она не согласна с таким убеждением и считает, что при отсутствии выбора люди будут вынуждены начать пользоваться аналогом.
* в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.